السعودية توجه دعوة لوفد حوثي لزيارة الرياض وإجراء محادثات حول "وقف إطلاق النار"

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة وجهت دعوة لوفد من صنعاء لزيارة الرياض لمواصلة المحادثات بشأن وقف إطلاق النار، والتوصل لحل سياسي مستدام ومقبول من كافة الأطراف اليمنية.

وأوضحت الوكالة أن "الدعوة جاءت امتدادا للمبادرة السعودية التي أعلنت في مارس 2021، واستكمالا للقاءات والنقاشات التي أجراها الفريق السعودي برئاسة السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، وبمشاركة من الأشقاء في سلطنة عمان في صنعاء خلال الفترة من 8 إلى 13 أبريل 2023".

كما أكدت على توجيه السعودية دعوة لوفد من صنعاء لزيارة المملكة "لاستكمال هذه اللقاءات والنقاشات ومتابعة الجهود للتوصل الى وقف لإطلاق النار دائم وشامل في اليمن، والتوصل لحل سياسي مستدام ومقبول من كافة الأطراف اليمنية".

هذا وغادر وفد من الحوثيين صنعاء، في وقت سابق، باتجاه المملكة العربية السعودية، لاستكمال المباحثات السابقة في إطار عملية إحلال السلام في اليمن.

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اليمن: عضو المكتب السياسي لأنصار الله علي القحوم: الوفد العماني الوسيط والوفد الوطني سيغادران اليوم صنعاء على متن طائرة عمانية إلى السعودية لإستكمال اللقاءات السابقة.



اليمن: القحوم: التفاؤل قائم ولازال في نجاح الوساطة والجهود العمانية لتحقيق السلام في… — علي القحوم (@alialqhoom) September 14, 2023

كما أوضح عضو المكتب السياسي لـ "أنصار الله"، علي القحوم، عبر حسابه على "إكس" أن "المواضيع التي ستتم مناقشتها مع السعوديين بجهود ووساطة عمانية، من ضمن أولوياتها الملفات الإنسانية وصرف المرتبات وفتح المطارات والموانئ والإفراج عن كافة الأسرى، بالإضافة إلى خروج القوات الأجنبية وإعادة الإعمار وصولا إلى الحل السياسي الشامل".

قناة الميادين | عاجل:

اليمن: عضو المكتب السياسي لأنصار الله علي القحوم: الوفد العماني الوسيط والوفد الوطني سيغادران اليوم صنعاء على متن طائرة عمانية إلى السعودية لإستكمال اللقاءات السابقة.



اليمن: القحوم: التفاؤل قائم ولازال في نجاح الوساطة والجهود العمانية لتحقيق السلام في… — علي القحوم (@alialqhoom) September 14, 2023

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المصدر: وكالة الأنباء السعودية