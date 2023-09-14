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السعودية توجه دعوة لوفد حوثي لزيارة الرياض وإجراء محادثات حول "وقف إطلاق النار"

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السعودية توجه دعوة لوفد حوثي لزيارة الرياض وإجراء محادثات حول
Sputnik
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ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة وجهت دعوة لوفد من صنعاء لزيارة الرياض لمواصلة المحادثات بشأن وقف إطلاق النار، والتوصل لحل سياسي مستدام ومقبول من كافة الأطراف اليمنية.

وأوضحت الوكالة أن "الدعوة جاءت امتدادا للمبادرة السعودية التي أعلنت في مارس 2021، واستكمالا للقاءات والنقاشات التي أجراها الفريق السعودي برئاسة السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، وبمشاركة من الأشقاء في سلطنة عمان في صنعاء خلال الفترة من 8 إلى 13 أبريل 2023".

كما أكدت على توجيه السعودية دعوة لوفد من صنعاء لزيارة المملكة "لاستكمال هذه اللقاءات والنقاشات ومتابعة الجهود للتوصل الى وقف لإطلاق النار دائم وشامل في اليمن، والتوصل لحل سياسي مستدام ومقبول من كافة الأطراف اليمنية".

هذا وغادر وفد من الحوثيين صنعاء، في وقت سابق، باتجاه المملكة العربية السعودية، لاستكمال المباحثات السابقة في إطار عملية إحلال السلام في اليمن.

كما أوضح عضو المكتب السياسي لـ "أنصار الله"، علي القحوم، عبر حسابه على "إكس" أن "المواضيع التي ستتم مناقشتها مع السعوديين بجهود ووساطة عمانية، من ضمن أولوياتها الملفات الإنسانية وصرف المرتبات وفتح المطارات والموانئ والإفراج عن كافة الأسرى، بالإضافة إلى خروج القوات الأجنبية وإعادة الإعمار وصولا إلى الحل السياسي الشامل".

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المصدر: وكالة الأنباء السعودية

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