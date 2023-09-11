السعودية تؤكد استمرار دعمها لمجلس القيادة الرئاسي اليمني

أجرى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالا هاتفيا برئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية رشاد محمد العليمي، مؤكدا استمرار دعم بلاده للمجلس.

وقال وزير الدفاع في منشور عبر حسابه في منصة "X": بتوجيه من ولي العهد (الأمير محمد بن سلمان) رئيس مجلس الوزراء، أجريت اتصالا برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي. نقلت له تحيات القيادة وتمنياتها لليمن الأمن والاستقرار، واستعرضنا العلاقات الأخوية بين بلدينا وبحثنا مستجدات الأوضاع في اليمن".

وأضاف: "أكدت له استمرار المملكة بدعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وحرصها الدائم على دعم كافة الجهود للتوصل إلى حلٍّ سياسي شامل للأزمة اليمنية، يُحقق الأمن والاستقرار لليمن وشعبه الشقيق، وناقشنا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

أكدت لفخامته استمرار المملكة بدعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وحرصها الدائم على دعم كافة الجهود للتوصل إلى حلٍّ سياسي شامل للأزمة اليمنية، يُحقق الأمن والاستقرار لليمن وشعبه الشقيق، وناقشنا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) September 11, 2023

المصدر: RT