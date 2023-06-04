مجلس القيادة اليمني يتهم الحوثيين بما فعله حزب الله والحرس الثوري الإيراني

اتهم رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، اليوم الأحد، الحوثيين باحلال جهاز بنكي يمني جديد تابع لهم على غرار حزب الله، والحرس الثوري الإيراني.

وأضاف خلال لقائه المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ: "أهداف المليشيات الحوثية من هذه الإجراءات التي تتضمن مصادرة كافة الفوائد المصرفية على مدى السنوات الماضية بأثر رجعي، وإحلال جهاز بنكي جديد تابع للمليشيات على غرار حزب الله، والحرس الثوري الإيراني، وما يترتب على ذلك من أنشطة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التذكير بالانتهاكات الحوثية الجسيمة لحقوق الانسان، بما في ذلك القيود المفروضة على حركة الافراد والسلع، والإجراءات التعسفية بحق المصارف والغرف التجارية، وأنشطة القطاع الخاص، والحريات العامة، وعدم اكتراث تلك المليشيات بالاوضاع الانسانية الكارثية في البلاد.

واطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من مبعوث الأمم المتحدة، على إحاطة بشأن نتائج لقاءاته الأخيرة على المستويين الاقليمي والدولي، وفرص البناء على الحراك الدبلوماسي الراهن لإطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار، والسلام المستدام.

وأكد التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بدعم المساعي الحميدة للمبعوث الأممي الخاص بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأهمية تكامل الجهود الأممية والدولية مع المبادرات المخلصة من المملكة العربية السعودية من أجل احياء مسار السلام، وتخفيف المعاناة الانسانية للشعب اليمني.







المصدر: سبأ نت