لأول مرة.. الجيش المصري يخرّج أئمة للمساجد

أعلنت كلية الضباط الاحتياط التابعة للجيش المصري تخرّج الدفعة الأولى من الأئمة المرشحين للعمل بوزارة الأوقاف، بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية.

وقالت صحيفة "الأهرام" الحكومية المصرية إن ذلك جاء في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون مع مختلف وزارات وهيئات الدولة المصرية لتأهيل الكوادر العاملة بكافة المجالات وتعظيم الاستفادة من قدراتهم وفقاً لتخصصاتهم المختلفة.

وبدأت الفعاليات بعرض فيلم تسجيلي من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة تناول مراحل إعداد وتنفيذ الدورة التدريبية بدءًا من استقبال الدارسين مروراً بالتدريب التخصصي وفقاً لأحدث الأساليب العلمية المتبعة بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة.

وألقى اللواء أ . ح بهاء السيد عبد الرحيم مدير كلية الضباط الاحتياط كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم المهنية، مشيرا إلى الدعم المستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للكلية لتطوير نظم الإعداد والتأهيل بما يعود بالنفع على الدارسين، ومؤكدا أهمية تنفيذ تلك الدورات لبناء الوعى المجتمعي وتحصين الأجيال القادمة ضد الفكر المتطرف والهدام وتحقيقاً لرؤية الدولة المصرية.

وقدم الدكتور هشام عبد العزيز على وكيل أول وزراة الأوقاف خلال كلمته الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة ولكافة أجهزتها على دعمها المستمر وإسهامها فى تدريب وتأهيل الدارسين وفقاً لأحدث النظم التدريبية الحديثة، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف مستمرة فى عملية تطوير وتحديث منظومة إعداد الأئمة ليكونوا على دراية شاملة بمناهج الدعوة المختلفة ومراحل إعداد الخطبة بشكل منهجى علمى لتطويعها فى التأثير فى الجمهور.

وتضمنت الفعاليات تقديم الخريجين عددًا من الابتهالات الدينية، كما أعلن كبير المعلمين نتيجة الدورة التدريبية، واختتمت بتكريم عدد من الأوائل تقديراً لتميزهم خلال مدة الدورة وتم تبادل الدروع .

حضر فعاليات التخرج اللواء أح خالد لبيب، مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من مسئولى وزارة الأوقاف وعدد من الشخصيات العامة

المصدر: الأهرام