مصر.. السلطات توضح موعد تطبيق صرف المعاشات بالزيادة الجديدة عقب قرارات السيسي

أوضح وزير المالية المصري محمد معيط، في بيان له، موعد تطبيق صرف المعاشات بالزيادة الجديدة لعام 2023.

وأشار محمد معيط في بيانه إلى أنه تقرر مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من 11 مليون "حالة معاش" من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه شهريًا بتكلفة سنوية قدرها 32 مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات.

ولفت معيط إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش "تكافل وكرامة" بنسبة 15% بتكلفة سنوية نحو 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، وبذلك يكون معاش "تكافل وكرامة" قد زاد بنسبة أكبر من 40% منذ أبريل 2023.

وأضاف أنه ستتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وكذا أصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده في شهر أكتوبر المقبل، على أن يكون استحقاق هذه الحزمة اعتبارا من بداية أكتوبر المقبل.

وحسب ما ذكر موقع "المصري اليوم"، فإن موعد صرف معاشات أكتوبر بالزيادة الجديدة هو الآتي: "

- يتم صرف معاشات أكتوبر 2023 بالزيادة الجديدة للفئة الأولى بداية من 1000 جنيه، يومي 1 و2 أكتوبر 2023.

- يتم صرف معاشات أكتوبر 2023 بالزيادة الجديدة للفئة الثانية بداية من 2000 جنيه، يومي 3 و4 أكتوبر 2023.

- يتم صرف معاشات أكتوبر 2023 بالزيادة الجديدة للفئة الثالثة بداية من 3000 جنيه، يومي 5 و6 أكتوبر 2023".

ويوم أمس السبت، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه بأهلي محافظة بني سويف، حزمة من القرارات الجديدة بهدف رفع الأعباء عن كاهل المواطن من أبرزها زيادة المعاشات بنسبة 15%.

المصدر: "المصري اليوم"