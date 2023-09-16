وزارة التضامن المصرية: 36 مليون مواطن استفادوا من قرارات السيسي اليوم

قال صلاح هاشم، مستشار وزير التضامن المصري، إن عدد المستفيدين من قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت والمتعلقة بزيادة المعاشات بلغ أكثر من 36 مليون مواطن.

وفي تصريحات لجريدة "الوطن" المصرية، قال هاشم أن المستفيدين من تلك القرارات 10 مليون مواطن من مستفيدي المعاشات، و4.6 من العاملين بالدولة، و22 مليون مواطن من مستفيدي برنامج الدعم النقدي لتكافل وكرامة.

وأصدر السيسي قرارا بزيادة الفئات المالية الممنوحة من تكافل وكرامة للمرة الثالثة العالم الحالي بنسبة 15%، ما يرفع نسبة الزيادات في العام 2023 إلى 40% لهذه الفئات.

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وأكد مستشار وزير التضامن للسياسات الاجتماعية، أن الهدف من هذه الزيادات الحد من تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار الذي وصل إلى 37%، بحسب الأرقام الرسمية.

وأعلن السيسي على هامش زيارته لمدينة "سدس الأمراء" بمحافظة بني سويف اليوم عن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيها بدلا من 300 جنيها، وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4000 جنيها بدلا 3500 جنيها، ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف جنيه إلى 45 لكافة العاملين بالأجهزة الإدارية بالدولة، وزيادة الفئات المالية الممنوحة من تكافل وكرامة بنسبة 15%.

المصدر: الوطن المصرية