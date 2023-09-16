مصر.. مواطن يكشف كواليس زيارة الرئيس السيسي لمنزله (فيديو)

كشف المواطن المصري عادل فكري كواليس لقائه واستقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي في منزله بمحافظة بني سويف.

و‏خلال مداخلة هاتفية ضمن برنامج "آخر النهار"، قال عادل فكري إن الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء في زيارة اليوم، وكان على بعد 200 متر من منزله، ويلقي كلمته، وبعد الانتهاء جاء لتفقد الإسكان الاجتماعي، موضحا أنه في أثناء مرور الرئيس السيسي، كان هو وأسرته على شرفة المنزل يشاهدونه، فقام بالتحدث إلى الرئيس السيسي وقال له: "اتفضل عندنا يا ريس"، ليبتسم السيسي قائلا: "أنا طالعلك أهو"، وقام بتغيير اتجاهه ودخل إلى العمارة السكنية.

وتابع عادل فكري: "لم أكن أتخيل أن الرئيس السيسي سوف يستجيب لي.. والرئيس السيسي صعد على السلم ودخل إلى المنزل ورحب بنا وجلس معنا حوالي 10 دقائق"، مشيرا إلى أنه قام بتوجيه الشكر للرئيس على المبادرات والمشروعات التي حدثت.

وفي مداخلة هاتفية ضمن برنامج "على مسؤوليتي"، أوضح عادل فكري تفاصيل لقائه مع السيسي قائلا: "الرئيس السيسي احتضن كل الأهالي في قرية سدس الأمراء ببني سويف.. مكنتش متخيل إني أقعد مع رئيس الجمهورية.. الرئيس السيسي متواضع وإنسان وقريب من المصريين ".

وأكمل فكري:" أعطيت الرئيس السيسي سبحة غالية هدية مني له، والرئيس السيسي يستاهل أكتر من كده".

المصدر: "صدى البلد"