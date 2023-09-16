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البرهان في زيارة رسمية إلى أوغندا

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البرهان في زيارة رسمية إلى أوغندا
عبد الفتاح البرهان
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توجه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، صباح اليوم السبت إلى جمهورية أوغندا في زيارة رسمية. 

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ومن المنتظر أن يجري البرهان خلال الزيارة، مباحثات مع رئيس جمهورية أوغندا يوري موسفيني، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الإهتمام المشترك بين البلدين .

وكان في وداعه بمطار بورتسودان الدولي، الفريق الركن محمد الغالي على يوسف الأمين العام لمجلس السيادة ، وعدد من الوزراء.

 ورافقه خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.

المصدر: RT

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