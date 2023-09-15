ريابكوف يبحث مع السفير المصري بموسكو التعاون في سياق توسيع "بريكس"

بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف مع السفير المصري بموسكو نزيه النجاري التعاون الثنائي بين روسيا ومصر في سياق توسيع مجموعة "بريكس" في العام القادم.

وجاء في بيان للخارجية الروسية، يوم الجمعة، أنه "جرى تبادل الآراء حول المسائل الملحة المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل والرقابة على الأسلحة، وكذلك التعاون الثنائي في سياق التوسيع المقرر لـ "بريكس"، اعتبارا من 1 يناير 2024".

يذكر أنه تقرر توسيع عدد أعضاء المجموعة خلال قمة مجموعة "بريكس" في ميدنة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا في 22 – 24 أغسطس الماضي.

واعتبارا من 1 يناير 2024، سينضم إلى المجموعة التي كانت تضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، كل من الأرجنتين ومصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والسعودية وإثيوبيا.

المصدر: RT