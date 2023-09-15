ليبيا.. مشاهد جديدة لآثار الإعصار "دانيال" (فيديوهات)

نشرت وسائل إعلام ليبية مشاهد جديدة لآثار الإعصار المدمر "دانيال" الذي ضرب البلاد وخلف آلاف القتلى والمفقودين.

ونشر تلفزيون "المسار" مشاهد لأثار الدمار في منطقة الوردية جراء الفيضانات، بالإضافة إلى مشاهد جديدة للضرر الذي خلفته الفيضانات بمزارع مدينة المرج.

كما نشر التلفزيون مشاهد جوية للضرر الذي خلفته الفيضانات بمزارع مدينة المرج.

وأثارت هذه المشاهد عواطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبروا عن تضامنهم مع الشعب الليبي في هذه المحنة، داعيين الله بالتخفيف عنهم.

يذكر أن الإعصار المتوسطي "دانيال" اجتاح يوم الأحد الماضي عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، حيث تسبب بمقتل 6000 شخص عدا آلاف المفقودين وأغلبهم في درنة، في حصيلة غير نهائية.

المصدر: "المسار" + RT