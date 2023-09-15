طبيب ليبي يجهش بالبكاء بسبب العدد المهول لضحايا الإعصار "دانيال" (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق انهيار طبيب ليبي خلال لقاء تلفزيوني، جراء تأثره بضحايا الإعصار "دانيال" الذي ضرب البلاد وخلف آلاف القتلى والمفقودين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث تعرض أحد العناصر الطبية في ليبيا للانهيار خلال لقاء إعلامي، بعدما وجه إليه سؤال عن عدد ضحايا الفيضانات المدمرة نتيجة الإعصار الذي ضرب ليبيا في الأيام الماضية.



وظهر الطبيب واقفا خارج إحدى المستشفيات الليبية، وأوضح قائلا: "نحتسب الأموات شهداء بإذن الله..أهلنا وأخواتنا بأعداد وأرقام هائلة".

وأردف باكيا: "إنا لله وإنا إليه راجعون..لا نستطيع تقدير الأعداد ولكنها أكثر من 10 آلاف شخص".

وتفاعل رواد مواقع التواصل بشكل كبير مع مقطع الفيديو، معربين عن تعاطفهم مع الشعب الليبي وعائلات الضحايا، حيث علق أحدهم قائلا: "الله يتقبلهم شهداء ويجبر مصابهم ويغفر لموتاهم ويلطف بهم..لا حول ولا قوة إلا بالله..وإنا لله وإنا إليه راجعون"، وأضاف آخر: "الله يتقبلهم شهداء وربي يربط على قلوبهم".

الله يتقبلهم شهداء ويجبر مصابهم ويغفر لموتاهم ويلطف بهم

لاحول ولا قوة الا بالله وانا لله وانا اليه راجعون — EID S. BINEID عيد العيد (@bineid99) September 14, 2023

الله يتقبلهم شهداء وربي يربط على قلوبهم — Enas Tb (@EnasTb154154) September 14, 2023

يذكر أن الإعصار المتوسطي "دانيال" اجتاح يوم الأحد الماضي عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، حيث تسبب بمقتل 6000 شخص عدا آلاف المفقودين وأغلبهم في درنة، في حصيلة غير نهائية.

المصدر: RT