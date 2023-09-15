 
مباشر

فيديو يدمي القلوب لأم مصرية فقدت عائلتها في ليبيا

أخبار العالم العربي

فيديو يدمي القلوب لأم مصرية فقدت عائلتها في ليبيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w1tv

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو لأم مصرية تبكي بعد فقدان عائلتها وأبنائها في ليبيا.

إقرأ المزيد
"هربوا من دانيال في ليبيا فماتوا بطريقة مروعة في مصر".. حادث مؤلم على الطريق الصحراوي المصري

وظهرت الأم المصرية في الفيديو تتحدث مع مواطن ليبي يقوم بمواساتها عن فقدان أبنائها في ليبيا، حيث قامت بدفن أحدهم ولم تتمكن من العثور على بقية أبنائها.

يذكر أن الإعصار المتوسطي "دانيال" اجتاح يوم الأحد الماضي عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، حيث تسبب بمقتل وفقدان الآلاف، أغلبهم في درنة، بينهم عدد من المصريين.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يوجه أعين العالم نحو الشرق الروسي.. "الاستثمار في روسيا أفضل وأكثر أمانا"