"هربوا من دانيال في ليبيا فماتوا بطريقة مروعة في مصر".. حادث مؤلم على الطريق الصحراوي المصري

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 42 آخرين، خلال وقوع حادث تصادم اليوم الخميس، على طريق الإسكندرية، في دائرة محافظة مرسى مطروح كان معظمهم هاربين من إعصار دانيال في ليبيا

إقرأ المزيد

وتلقت مديرية أمن مطروح إخطارًا بوجود حادث تصادم على طريق الاسكندرية، ووجود حالتي وفاة ومصابين بين الركاب عند الكيلو 58 قرب قرية رأس الحكمة.

فانتقلت الأجهزة المعنية إلى هناك، وتبين تصادم حافلة نقل جماعي للركاب "أتوبيس سياحي"، بسيارة نقل، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 42 آخرين.

وخلال تصريحات له، أكد الدكتور مصطفى أشرف مدير مرفق إسعاف مطروح، أن المرفق تلقى البلاغ بانقلاب أتوبيس سياحى اليوم الخميس، وجرى الدفع بـ11 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، ونقل جميع المصابين إلى مستشفى رأس الحكمة المركزى.

وقال مصدر في مرسى مطروح إن القتيلين والجرحى كانوا من بين 35 شخصًا هم في طريق الخروج من ليبيا، هربًا من آثار العاصفة دانيال التي ضربت عدة مناطق في ليبيا الأيام الماضية وخلفت آلاف الضحايا.

المصدر: مصراوي