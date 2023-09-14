ليبيا.. تحذير من كارثة بيئية وصحية تتهدد سكان البيضاء بسبب جثث الضحايا

أطلق مدير مركز البيضاء رئيس لجنة الطوارئ الصحية بالمدينة الليبية عبد الرحيم مازق تحذيرات من كارثة بيئية أشد وطأة من كارثة السيول والفيضانات، وهي الأمراض المنقولة نتيجة تحلل الجثث.

وقال مدير مركز البيضاء في بيان له إن الخطر الأشد وطأة من السيول والفيضانات، في الوقت الحالي، يكمن في الأمراض المنقولة عن طريق المياه، فضلا عن الأمراض التي ستنتقل نتيجة تحلل جثث الضحايا من الكارثة.

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ولذلك، طالب مازق بضرورة توفير التطعيمات لفرق الإنقاذ المحلية وبشكل عاجل، بالإضافة إلى توفير تطعيمات لسكان المناطق المنكوبة سواء كبار السن والرجال والنساء والأطفال.

كما أوصى مازق أهالي المدينة والمناطق المحيطة التي ضربتها السيول والفيضانات باستخدام مياه الشرب المعلبة، محذرا من شرب المياه من مصادر المدينة السابقة نظراً لتعرضها للتلوث.

وفي السياق ذاته، ناشد الحكومات والمنظمات الدولية المتخصصة وبشكل عاجل توفير هذه الاحتياجات وأخذ الموضوع على محمل الجد.

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واختتم: "يجب التركيز على التوعية من الخطر القادم عن طريق وسائل الإعلام المختلفة من أجل الحفاظ على حياة المواطنين".

وقد ضربت العاصفة "دانيال" شرق ليبيا يوم الأحد الماضي، لا سيما بلدة الجبل الأخضر الساحلية إضافة إلى بنغازي حيث تم إعلان حظر تجول وإغلاق للمدارس لأيام.

وأعلن المجلس الرئاسي في ليبيا في بيان درنة وشحات والبيضاء في برقة بالشرق مناطق منكوبة، بسبب السيول التي اجتاحتها.

المصدر: وكالة الأنباء الليبية