تصريحات السفير الإماراتي لدى واشنطن في الذكرى الثالثة للتطبيع مع إسرائيل تثير تفاعلا كبيرا (فيديو)

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات للسفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، بمناسبة الذكرى الثالثة لتوقيع الاتفاقية الإبراهيمية مع إسرائيل، ما أثار تفاعلا كبيرا.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية تصريحات للسفير الإماراتي، أدلى بها خلال جلسة حوارية لمبادرة "N7"، وأعادت سفارة الإمارات بواشنطن نشرها بتدوينة على صفحتها في منصة "إكس".

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي جزءا من تصريحات العتيبة، حيث ذكر أن تأثير الإمارات على قرارات إسرائيل بشأن الضم محدودة للغاية، معتبرا أن المسؤولية الآن باتت ملقاة على مطبعي المستقبل، فيما علق أحد النشطاء قائلا: "السفير الإماراتي لم يتحدث إلا بما هو واقع اليوم.. يعني وصف دقيق للواقع.. الرجل يقول إن الإمارات حاولت ولكن لم تحقق اختراقا في هذا الملف بالشكل المطلوب.. يكفيهم شرف المحاولة".

السفير الاماراتي لم يتحدث الا بما هو واقع اليوم

يعني وصف دقيق للواقع

الرجل يقول ان الامارات حاولت ولكن لم تحقق اختراق في هذا الملف بالشكل المطلوب

يكفيهم شرف المحاولة — Safaa (@Safaaahmed1995) September 14, 2023

كما جرى تداول تصريحات السفير الإماراتي بشأن عدد الرحلات الجوية بين بلاده وإسرائيل أسبوعيا والتي تصل إلى 152 رحلة.

قال يوسف العتيبة السفير #الإمارات ي في #واشنطن: اننا حققنا انجاز غير مسبوق حيث وقعنا 120 مذكرة تفاهم مع #إسرائيل خلال ثلاث سنوات من عمر الاتفاقيات الإبراهيمية وهناك 152 رحلة جوية أسبوعية بين البلدين اذ بلغت قيمة التجارة مع #إسرائيل 3 مليار دولار ونتوقع ان تصل إلى 10 مليار دولار. pic.twitter.com/xVXrfkVdob — بلقيس شريف 💎 belkais charif (@belkaischarif1) September 13, 2023

المصدر: RT