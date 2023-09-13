الجيش المغربي يحبط عملية مسلحة لعناصر "جبهة البوليساريو"

ذكرت وسائل إعلام مغربية، اليوم الأربعاء، أن الجيش المغربي تمكن من إحباط عملية مسلحة لعناصر "جبهة البوليساريو" على مستوى الساتر الرملي.

وأوضحت موقع "يا بلادي"، نقلا عن مصدر مغربي مطلع بملف الصحراء، أن "الجيش المغربي أحبط محاولة هجوم لعناصر جبهة البوليساريو على مستوى الساتر الرملي، مشيرا إلى أن "أربع مركبات، من بينها واحدة مزودة برشاش، وعلى متنها حوالي عشرة أفراد، اقتربت من موقع للجيش المغربي بالقرب من الساتر الرملي".

كما أضاف المصدر: "بمجرد أن بدأت طائرة بدون طيار تابعة للقوات المسلحة الملكية في التحليق فوق المنطقة، غادرت المجموعة التابعة للبوليساريو المكان بسرعة".

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المصدر: موقع "يا بلادي"