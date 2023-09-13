المغرب.. مصدر رسمي ينفي سقوط طائرة وسط المملكة

نفى مصدر مطلع من عمالة أزيلال وسط المملكة المغربية، في تصريح لـ"هسبريس"، سقوط طائرة بنواحي جماعة واولى التي تبعد نحو 40 كيلومترا عن مقر عمالة أزيلال.

وأكد المصدر أن المعلومات زائفة ولا أساس لها من الصحة.

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وأضاف أن السلطات هي المخولة بإصدار بلاغ في مثل هذه الأحداث إن اقتضى الأمر ذلك.

وصرح بأنه كمسؤول بالعمالة لم يتوصل بعد إلى خبر يؤكد وقوع الحادث، مشيرا إلى أنه وفي حالة وقوعه سيتم الإعلان عن حيثياته.

وتداولت صفحات وحسابات شخصية على "فيسبوك" خبر يفيد بسقوط طائرة في نواحي جماعة واولى التي تبعد 40 كيلومترا عن مقر عمالة أزيلال.

هذا، وذكرت مصادر لـ"هسبريس" أن صوت انفجار مدوّيا وقع صباح اليوم فعلا على مرحلتين، الأولى اتسمت بالقوة، ما استدعى إخراج التلاميذ من الحجرات احترازا من وقوع ما لا تحمد عقباه، مشيرة إلى أن عددا من سكان المدينة غادروا بدورهم منازلهم بعد سماع الانفجار مجهول المصدر.

⬅️ السلطات المحلية بإقليم #أزيلال تؤكد أن الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تدعي سقوط مروحية بتراب الإقليم زائفة ولا أساس لها من الصحة.



⬅️ الصورة المنشورة تتعلق بحادث سابق وقع في بلد آخر.#المغرب#زلزال_المغربpic.twitter.com/RkJCcB85nK — 2M.ma (@2MInteractive) September 13, 2023

من جهته، أفاد موقع "Le 360" المغربي بأن دوي انفجار قوي سمع بكل من منطقة واولى ودمنات ووسط مدينة أزيلال، ما أثار هلع السكان وتساؤلاتهم حول أسباب هذا الانفجار المفاجئ الذي يأتي في سياق أحداث "زلزال الحوز".

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وأوضح الموقع أنه تواصل مع العديد من المصادر التي أكدت خبر سماع دوي انفجار قوي دون معرفة مصدره، في وقت بين مصدر مسؤول بإقليم ازيلال أن دوي الانفجار الذي سمعه سكان بضواحي الإقليم قد يكون ناتجا عن اختراق طائرة تدريب عسكرية لحاجز الصوت نافيا ما تردد عن وجود أي انفجار لطائرة كما يدعي البعض بمنطقة واولى أو دمنات.

وكانت العديد من المصادر بكل من أزيلال ودمنات قد تداولت عبر وسائل التواصل الاجتماعي خبرا يفيد بأن المنطقة شهدت "انفجارا ضخما"، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

وكشف عدد من السكان بمنطقة واولى ودمنات أن الانفجار تسبب في اهتزازات قوية لكنه لم يحدث أي أضرار مادية بالمنازل، فيما أكد آخرون أنهم شاهدوا دخانا وضبابا في السماء أحدثه الانفجار.

ودعت السلطات المحلية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة التي من شأنها بث الرعب في نفوس الساكنة.

المصدر: "هسبريس" + موقع "Le 360"