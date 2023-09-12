المغرب.. الملك محمد السادس يزور مراكش ويعود مصابي الزلزال (صور + فيديو)

قالت مراسلة RT في المغرب مساء يوم الثلاثاء، إن العاهل المغربي الملك محمد السادس، وصل إلى مراكش وزار مصابي الزلزال الذي ضرب المملكة في الثامن من سبتمبر.

وذكرت صحيفة "الصباح" المغربية أن الملك قام بعد ظهر يوم الثلاثاء بزيارة للمركز الاستشفائي الجامعي "محمد السادس" بمراكش حيث تفقد الحالة الصحية لمصابي الزلزال الذي خلف خسائر بشرية ومادية هامة في العديد من جهات المملكة.

وأضافت أن الملك زار مصلحتي الإنعاش واستشفاء متضرري الزلزال، حيث استفسر عن الحالة الصحية للأشخاص المصابين، وكذا عن الخدمات الصحية المقدمة لهم من طرف الفرق الطبية المعبأة على إثر هذه الكارثة الطبيعية الكبرى.

وأشارت إلى أن الملك تبرع بالدم في التفاتة كريمة تجسد العناية الملكية وتعبر عن تضامنه الكامل وعطفه على المصابين والعائلات المكلومة.

#عاجـــــــــــــــــــــــل

الملك محمد السادس يزور المركز الاستشفائي بمراكش للاطلاع على صحة المصابين ويتبرع بالدم شانه كشان كل المواطنين المغاربة الذين لبوا النداء#زلزال_المغرب#زلزال_مراكش#المغرب#محمد_السادسpic.twitter.com/iZNeKpCqla — الجديرة الاخبارية (@aljadeera) September 12, 2023

وأكدت الصحيفة أن هذه المبادرة الملكية تشكل دعما معنويا كبيرا للمصابين وذويهم، وتعزز مختلف المبادرات والإجراءات التي تم اتخادها في هذا الصدد تنفيذا للتعليمات الملكية لإنقاذ ومساعدة ومواكبة الأشخاص المتضررين من "زلزال الحوز".

الملك محمد السادس يقوم بزيارة المركز الاستشفائي الجامعي “محمد السادس” بمراكش، حيث تفقد الحالة الصحية للمصابين، ضحايا الزلزال الأليم الذي وقع يوم الجمعة 8 شتنبر، وخلف خسائر بشرية ومادية كبيرة في العديد من جهات المملكة.#الملك_محمد_السادس#زلزال_المغرب#هزة_أرضية#زلزال_الحوز… pic.twitter.com/UOoKSpnxlu — Hespress هسبريس (@hespress) September 12, 2023

عاجل : لحظة وصول الملك محمد السادس للمستشفى الجامعي في مراكش لتفقد جرحى و ضحايا الزلزال pic.twitter.com/5ct1oHzWga — Anas Sh (@anass004e) September 12, 2023

جلالة الملك محمد السادس في مراكش لبدء جولة تفقدية لضحايا الزلزال



King Mohammed VI has arrived in Marrakech to carry out field assessment of measures deployed to tackle the earthquake crisis pic.twitter.com/TsDbYcLoMc — TheMoroccanMonarchy (@M_RoyalFamily) September 12, 2023

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وفي الثامن من سبتمبر 2023، ضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مناطق في المغرب، كان مركزه منطقة الحوز.

وأعلنت الداخلية المغربية الثلاثاء أن الحصيلة الجديدة غير النهائية للوفيات الناجمة عن الزلزال الذي ضرب البلاد، بلغت 2901 شخص فيما وصل عدد الجرحى إلى 5530 شخصا.

وترجح المصادر الطبية والدفاع المدني في المغرب ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ.

وتواصل السلطات العمومية جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الزلزال، وفتح الطرق التي تضررت، معبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.

المصدر: RT + صحيفة "الصباح" المغربية