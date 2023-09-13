مصر.. الحكومة تقدم دعما ماديا لأسر ضحايا عاصفة "دانيال" في ليبيا

قررت الحكومة المصرية صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوف من المواطنين المصريين جراء إعصار وفيضان ليبيا و25 ألف جنيه لكل مصاب.

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كما قررت الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة نفين القباج تحمل مصروفات التعليم المدرسي والجامعي لأبناء الضحايا للعام الدراسي 2023-2024.. وتقديم دعم غذائي شهري لحين استقرارهم اقتصاديا واجتماعيا.

وتقدمت القباج بخالص العزاء لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين، موجهة مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية بالتواجد مع أسر الضحايا، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأسر الضحايا والمصابين من خلال الرائدات الاجتماعيات وفرق الهلال الأحمر المصري.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد قرر إرسال سفينة ميسترال الحربية إلى ليبيا، للعمل كمستشفى ميداني لعدم تحميل الأشقاء فى ليبيا أية أعباء وصرف إعانات عاجلة لأسر المصريين المتوفين في إعصار دانيال في ليبيا.

كما قرر الرئيس المصري إقامة معسكرات إيواء بالمنطقة الغربية العسكرية للمتضررين من الليبيين الذين فقدوا ديارهم.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية: "الرئيس عبد الفتاح السيسي يتقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين فى ليبيا جراء الإعصار والفيضانات .. ويوجه بتوفير إعانات عاجلة لأسرهم".

وتابعت الرئاسة المصرية: "الرئيس يوجه الشكر لأجهزة الدولة ولاسيما القوات المسلحة على الجهود الدؤوبة وسرعة التنسيق مع الأشقاء فى ليبيا والمغرب للوقوف بجانبهم في هذه المحنة الأليمة".

المصدر: RT