مفكر سياسي مصري: سد النهضة الإثيوبي كارثي وخراب حقيقي لبلدنا

قال المفكر السياسي المصري مصطفي الفقي، مساء الثلاثاء، إن السد الإثيوبي كارثي وخراب حقيقي على مصر، وأنها بداية محبطة لسوء نية الإثيوبين مع المصريين.

وأوضح سكرتير الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، خلال حواره لبرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "ًmbc مصر"، مساء الثلاثاء، أن "إثيوبيا تتعامل بغطرسة شديدة وعلى المجتمع الدولي أن يصفعها حتى تفيق".

وأضاف أن "تصريحات وزير الخارجية المصري عن السد وطنية وأمينة وحادة"، مؤكدا أنه "لابد من استمرار المفاوضات حول السد".

كما تحدث الفقي عن عاصفة "دانيال" بليبيا وزلزال المغرب، مؤكدا أن ماحدث يثبت دائما ضعف الإنسان أمام الكوارث الطبيعية، مشيرا إلى أن المساعدات التى تقدمها مصر للمغرب ستحسب لها فى ميزان الريادة، لأنها تقف بجوار الأشقاء فى الأزمات والكوارث.

وأكد الفقي أن رفض الدول المنكوبة بتلقى المعونات من بعض الدول، لأنها تراها نوعا من المنظرة، موجها الشكر لدولة الجزائر على فتحها المجال الجوي لتقديم المساعدات للمغرب.

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المصدر: "مصراوي"