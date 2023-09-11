فنان كويتي يكشف تعرضه لعملية احتيال إلكترونية بحيلة شيطانية كلفته مبلغا ماليا كبيرا (فيديو)

تعرض الفنان الكويتي خالد العجيرب لعملية احتيال إلكترونية كلفته نحو 1500 دينار كويتي.

وفي التفاصيل كشف الفنان خلال مقطع فيديو مصور، تفاصل عملية الاحتيال التي تعرض لها بمساعدة حيلة شيطانية، خلال إرسال التمر له من أحد متابعيه السعوديين بمساعدة إحدى شركات الشحن.

وقال العجيرب: "متابع سعودي أراد أن يرسل لي التمر عن طريق شركة شحن، وفي المساء أرسل لي ورقة بتفاصيل الشحن".

وأضاف: "صباح اليوم التالي، أرسل المتابع رابطDGL مقال 7 دولارات، فقلت في نفسي أن هذا سعر شحنة التمر، وقمت بالتأكيد ودفعت المبلغ، ولكن بعدها بدقيقة تم سحب مبلغ 14 ألف ريال، وبعدها بدقيقتين 4500، وما دفعني لإبلاغ البنك على الفور لوقف البطاقة".

وتابع: "تم التحقيق في الأمر، وأبلغني البنك أنني المسؤول عن ذلك لأنني وافقت على السحب وأدخلت الرقم السري، وأن احتمال استردادي للأموال يقدر بـ1% فقط، والاحتمال المرجح ألا أسترد أموالي أبدا، حيث أن إجمالي المبلغ المسحوب 1500 دينار كويتي".

وأشارإلى أن "الرسالة عبارة عن لينك DGL والمستفيد منه مكتب الجرير، وفوق مكتب الجرير صالون نسائي، وأبلغني البنك أنه تم الحجز على الفاتورة لمدة شهر، ولكن لو تم إرسالها من المستفيد سوف تحصل من حسابي".

واختتم: "لا تتعاملوا مع أي لينك حتى لو كان من شركة عالمية".

فيديو / الفنان خالد العجيرب يتعرض للنصب بقيمة 1500 دينار ! pic.twitter.com/WFpzRP713I — المجلس (@Almajlliss) September 11, 2023

المصدر: وسائل إعلام كويتية