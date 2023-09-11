المغرب يعلن عن حصيلة جديدة لضحايا "زلزال الحوز"

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، ارتفاع عدد وفيات "زلزال الحوز" إلى 2497 شخصا، وعدد الجرحى إلى 2476، وهي حصيلة غير نهائية.

وحسب الوزارة، فقد بلغ عدد الوفيات 1452 بإقليم الحوز، و764 بإقليم تارودانت، و202 بإقليم شيشاوة، و18 بعمالة مراكش.

في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بكل من عمالات وأقاليم ورززات، أزيلال، أكادير إداوتنان، الدار البيضاء الكبرى، اليوسفية وتنغير.

هذا وتواصل السلطات العمومية جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.

المصدر: "هسبريس"