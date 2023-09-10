الجيش اللبناني يعلن إصابة 5 عسكريين أحدهم بحالة حرجة جراء الاشتباكات داخل مخيم عين الحلوة

أعلنت قيادة الجيش اللبناني إصابة 5 عسكريين أحدهم بحالة حرجة جراء الاشتباكات المسلحة داخل مخيم عين الحلوة في صيدا، حيث سقطت 3 قذائف على مركزين لوحدات الجيش المنتشرة في محيط المخيم.

وأعادت قيادة الجيش تحذير الأطراف المعنية داخل المخيم من مغبة تعريض المراكز العسكرية وعناصرها للخطر. وأكدت أن الجيش سيتخذ الإجراءات المناسبة.

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ودانت قوات الأمن الوطني الفلسطيني في صيدا "استهداف مركزين للجيش اللبناني في محيط المخيم بـ3 قذائف وأدت إلى إصابة 5 عسكريين"، واعتبرت أن هذا تطور خطير مستنكر.

وأكدت القوات في بيانها أن "المستهدف من هذه الجماعات الإرهابية في عين الحلوة ليس فقط حركة "فتح" وقواتنا، إنما الجيش اللبناني والمواطن اللبناني، حيث أن الإرهابي لا يفرق بين جنسية ودين داخل المخيم وخارجه".

وأشار إلى أن هذه المجموعات الإرهابية في عين الحلوة وقيادتها قد صدرت بحقها أحكام غيابية من المحكمة العسكرية في لبنان بجرائم الإرهاب التي تستهدف أمن لبنان واللبنانيين.

المصدر: النشرة