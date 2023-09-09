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لبنان.. مساع لتثبيت وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة

أخبار العالم العربي

لبنان.. مساع لتثبيت وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة
لبنان 24
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نجح الجيش في جنوب لبنان بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة بعد ظهر أمس، عبر تحميل الفصيلين الرئيسيين حركتي فتح وحماس مسؤولية تثبيت وقف النار، وفق "لبنان 24".

وأضاف الموقع، أن قضية إجرائية بقيت عالقة تتصل بقدرة الفصيلين على ضمان إخلاء المدارس، التي يشكل الخروج منها نوعا من التسليم بعدم العودة للقتال، نظرا لمواقعها المؤثرة قتاليا، أما الأمر السياسي الذي بقي عالقا، فهو عدم التوصل إلى حل في قضية تسليم المطلوبين.

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ومن المتوقع أن يشهد اليوم السبت استمرار الاتصالات والمساعي أملا بحلحلة القضايا العالقة، فيما قالت مصادر فلسطينية إن جدية تعاون فتح وحماس تستطيع ضمان التهدئة في المخيم.

وأعلنت هيئة العمل الفلسطيني المشترك للقوى الوطنية والإسلامية في منطقة صيدا الالتزام في تثبيت وقف إطلاق النار. مشيرة الى أن قرار هيئة العمل المركزية بتعزيز القوة المشتركة من الأطر السياسية الوطنية والإسلامية للقيام بالمهام الموكلة إليها.

المصدر: لبنان 24

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