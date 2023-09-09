عباس وميقاتي يدعوان لوقف فوري وشامل لإطلاق النار في مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، هاتفيا مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، الأحداث الجارية بمخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان.

وشدد عباس، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية االرسمية "وفا"، خلال الاتصال الهاتفي على أنه أصدر تعليمات مشددة على ضرورة تحقيق تهدئة كاملة وشاملة في المخيم من الأطراف كافة.

وأكد حرصه على تحقيق هذه التهدئة، وأن تتم معالجة الأمور وفق القانون اللبناني، وبالتنسيق مع الدولة اللبنانية.

من جهته اعتبر ميقاتي أن ما يحصل في عين الحلوة لا يخدم القضية الفلسطينية ويشكل إساءة بالغة الى الدولة اللبنانية.

ودعا ميقاتي لوقف الاعمال العسكرية والتعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية لمعالجة التوترات القائمة، معتبرا أن "ما يحصل لا يخدم على الاطلاق القضية الفلسطينية ويشكل إساءة بالغة للدولة اللبنانية بشكل عام وخاصة الى مدينة صيدا التي تحتضن الأخوة الفلسطينيين، والمطلوب في المقابل أن يتعاطوا مع الدولة اللبنانية وفق قوانينها وانظمتها والحفاظ على سلامة مواطنيها".

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ويشهد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينين في جنوب لبنان اشتباكات متقطعة منذ يوم الخميس بين عناصر من حركة فتح وجماعات متشددة.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل شخص إصابة أكثر من عشرين آخرين، كما تسببت بنزوح عشرات العائلات من المخيم.

المصدر: وكالة وفا + الوكالة الوطنية للأنباء اللبنانية