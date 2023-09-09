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الكويت.. تشكيل لجنة تحقيق عاجلة عقب نشوب شجار بين عسكريين في القوات الخاصة وهروب الجاني خارج البلاد

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الكويت.. تشكيل لجنة تحقيق عاجلة عقب نشوب شجار بين عسكريين في القوات الخاصة وهروب الجاني خارج البلاد
Gettyimages.ru
علم الكويت
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وجه وزير الداخلية الكويتي الشيخ طلال الخالد، اليوم السبت، بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة لبحث حيثيات مشاجرة وقعت بين عسكريين في معسكر قوات الأمن الخاصة وهروب الجاني بعد الواقعة مباشرة.

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وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية، "بشأن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول المشاجرة بين عسكريين في معسكر قوات الأمن الخاصة وهروب الجاني خارج البلاد بعد الواقعة مباشرة، أمر رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة بعد الواقعة للوقوف على ملابساتها وبيان الأسباب والتداعيات التي أدت الى المشاجرة وهروب الجاني لاتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة".

 

 

المصدر: صحية الرأي الكويتية

 

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