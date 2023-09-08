"سوريا الديمقراطية" تعلن اعتقال مسؤول تمويل وتسليح الخلايا النائمة لتنظيم "داعش"

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الجمعة، عن اعتقال مسؤول تمويل وتسليح الخلايا النائمة لتنظيم "داعش" الإرهابي ومصادرة عدد من الأسلحة والمعدات العسكرية.

وأوضحت قوات سوريا الديمقراطية أن "الاعتقال تم في إطار عملية تعزيز الأمن التي أطلقتها قوّاتنا، لمكافحة خلايا تنظيم داعش الإرهابي، والقضاء على العناصر الإجرامية التي تعبث بأمن واستقرار المنطقة".

وأكدت أن "وحدات مكافحة الإرهاب (YAT) التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، بالتعاون مع قوات التحالف الدولي وجهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق (CTG)، نفذت يوم أمس الخميس، السابع من سبتمبر، عملية أمنية دقيقة، استهدفت إلقاء القبض على مسؤول ديوان العشائر وأمير البنك الإسلامي لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة الرقة ويدعى عبد الغفور تبر الذياب، ولقبه (أبو أمير)، والذي كان ينشط بتمويل خلايا تنظيم داعش للقيام بعمليات إرهابية في المنطقة، بالإضافة إلى تزويدهم بالسلاح والعتاد".

وأضافت أن "العملية جرت بدعم ومراقبة جوية من قبل قوات التحالف الدولي، وتمكنت خلالها وحداتنا من محاصرة مكان تواجد الإرهابي وإلقاء القبض عليه. بحيث كان ينشط في تهريب وتزويد عناصر تنظيم داعش الإرهابي بالأسلحة".

وتمت مصادرة عدد من الأسلحة والمعدات العسكرية التي كانت بحوزته، خلال العملية بحيث تم "ضبط سلاح واحد من نوع كلاشينكوف، و5 مخازن سلاح كلاشينكوف، و8 هواتف ذكية، و3جهاز بث انترنت، بما فيها 6 بطاقات ذاكرة".

كما شددت قوات سوريا الديمقراطية على تصميمها في العمل لاستئصال شأفة الإرهاب من مناطق شمال وشرق سوريا، والقضاء على مصادر تمويله، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار فيها، وإحباط كل الهجمات والمخططات الهادفة إلى زعزعة أمن أهاليها.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية في وقت سابق، إطلاق عملية "تعزيز الأمن" في الضفة الشرقية لنهر الفرات بريف دير الزور، بالتعاون مع قوات التحالف الدولي، وتستهدف خلايا تنظيم "داعش"، بحسب بيان "قسد".

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المصدر: sdf-press