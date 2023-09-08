الإمارات تعلن وفاة أحد أفراد طاقم طائرة عمودية سقطت في البحر

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات وفاة أحد أفراد طاقم الطائرة العمودية التي سقطت في البحر وانتشل حطامها، الجمعة.

إقرأ المزيد

وأفادت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان بأن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية للعثور عن الطيار الثاني المفقود الذي كان على متن الطائرة العمودية التابعة لشركة "إيروغلف" والتي سقطت قبالة سواحل إمارة أم القيوين أثناء رحلة تدريب ليلية كانت قد أقلعت الخميس من مطار آل مكتوم الدولي.

وتقدمت الهيئة العامة للطيران المدني بخالص العزاء والمواساة لأسرة المتوفى.

كما أشارت الهيئة إلى أن عملية انتشال باقي أجزاء الطائرة مستمرة وأن جميع الإجراءات تتم حسب أفضل الممارسات بالتعاون مع الجهات المختصة في البحث والإنقاذ.

وأكدت التزامها بنشر مستجدات الحادثة فور توفرها، مناشدة الجمهور استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ودرء الشائعات والمعلومات المغلوطة.

وكان قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي قد ذكر في بيان يوم الخميس أن الطائرة العمودية التي سقطت في البحر من طراز Bell212 وتابعة لشركة "إيروغلف" (Aerogulf) وتحمل علامة التسجيل A6-ALD، موضحا أنه كان على متنها طياران اثنان من مصر وجنوب إفريقيا.

المصدر: RT + وسائل إعلام إماراتية