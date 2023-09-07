RT ترصد أرتالا عسكرية أمريكية في ريف دير الزور الشمالي عقب اندلاع اشتباكات عنيفة بالمنطقة

عرضت كاميرا RT صورا لقوات أمريكية تتكون من نحو 20 مصفحة مدرعة تقوم بالكشف عن الطريق الرابط بين قرى ريف دير الزور الشمالي والتي شهدت اشتباكات بين قسد ومسلحين موالين لعشائر عربية.

وقام عناصر من القوات الأمريكية بإزالة بعض الإطارات المحترقة وبعض الحواجز الأسمنتية.

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كما رصد مراسلنا رتلا آخر يخرج من قاعدة الحسكة باتجاه الشدادي، تزامن ذلك مع دخول رتل كبير من قوات سوريا الديمقراطية إلى المنطقة للبدء بعمليات تمشيط واسعة النطاق.

وذكرت وسائل إعلام سورية أن التحالف الدولي دعا شيخ قبيلة العكيدات إبراهيم الهفل للتفاوض مع "قسد" تحت إشراف أمريكي بقاعدة العمر النفطية لوقف الاشتباكات في ريف دير الزور الشرقي.

وتشهد دير الزور اشتباكات عنيفة على خلفية توقيف "قسد" قائد مجلس دير الزور العسكري أحمد الخبيل، المعروف بـ"أبو خولة"، في مدينة الحسكة، ما أثار توترا تطور إلى اقتتال في مناطق قريبة من حقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور الشرقي، حيث توجد قاعدة للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.

هذا وأحرقت العشرات من المصفحات الأمريكية الصنع في الصراع الدائر بين "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ومسلحين موالين لعشائر عربية في ريف دير الزور، بحسب ما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر: RT