احتدام الاشتباكات بين عشائر عربية و"قسد" في دير الزور (فيديوهات)

أحرقت العشرات من المصفحات الأمريكية الصنع في الصراع الدائر بين "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ومسلحين موالين لعشائر عربية في ريف ديرالزور، بحسب ما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

واحتدمت الاشتباكات بين "قوات سوريا الديمقراطية" في ريف دير الزور ومسلحين موالين لعشائر عربية في تلك المناطق إثر اعتقال قائد مجلس ديرالزور العسكري أحمد الخبيل، المعروف بـ"أبو خولة".

وأغلب هذه الاشتباكات تجري في مناطق الشحيل والذيبان والسوسة في ريف ديرالزور الشمالي الشمالي والغربي.

ويظهر في الفيديوهات المنتشرة بكثرة في قنوات "تلغرام"، أطفال يفكون عربة أمريكية بعد حرقها، فيما دمرت مصفحات أخرى من نوع "هامڤي".

واندلع القتال يوم الأحد الماضي بعد أن اعتقلت "قسد"، "أبو خولة"، الذي كان يرأس مجلس دير الزور العسكري التابع لها، وكان أيضا قائدا عربيا بارزا في قوات "سوريا الديمقراطية".

وعلى الإثر سارعت العشائر العربية بالمنطقة الشرقية والشمالية من سوريا إلى إصدار بيانات إدانة، واستعدادها للمشاركة العسكرية بالعمليات القتالية، وإرسال المؤازرات لمجلس دير الزور العسكري بقتاله ضد "قسد" التي تقودها الوحدات الكردية.

توجه المئات من أبناء العشائر المقاتلين بعتادهم إلى "خيمة الحرب" في بلدة ذيبان بـ دير الزور استعداداً لمعارك ضد ميليشيات قسد. pic.twitter.com/Igwn71UecL — هادي العبدالله Hadi (@HadiAlabdallah) August 31, 2023

وحسب المعلومات، قصف مسلحو "قسد" بقذائف الهاون محيط بلدة ذيبان انطلاقا من قاعدة الجيش الأمريكي في حقل العمر النفطي بالتزامن مع الاشتباكات العنيفة التي يخوضها مقاتلو العشائر في محيط البلدة، لمنع اقتحامها من قبل "قسد".

وقصفت "قسد" بالأسلحة الثقيلة بلدة العزبة، بالتزامن مع إرسال العشائر تعزيزات إلى منطقة الحريجية حيث تدور اشتباكات.

📸 شهدت بلدة ذيبان مقتل (11) من قسد SDF وتدمير (5) مركبات، وتجاوز عدد المنشقين من قسد حتى ساعات الصباح الــ 30 عنصراً، مع آسر أخرين، قسد لازالت تتمركز في أطراف حقل العمر وتقوم بقصف البلدة بالهاون والمُسيرات ك.



- ذيبان بالكامل كبلدة بيد مقاتلي العشائر pic.twitter.com/kEJMKQcmXh — زين العابدين | Zain al-Abidin (@DeirEzzore) September 1, 2023

وأفادت مصادر لوكالة "سبوتنيك"، نقلا عن مصادر محلية وعشائرية في ريف دير الزور، بأن الاشتباكات أدت لمقتل نحو 50 شخصا بينهم أكثر من 20 مدنيا قتل بعضهم بالإعدام ميدانيا من قبل "قسد" في عدد من القرى والبلدات وهو ما أشعل ووسع دائرة الاشتباكات العنيفة.

واستهدف مسلحون بقذائف صاروخية إحدى آبار النفط الواقعة قرب حقل كونيكو للغاز، حيث توجد قاعدة لقوات التحالف الدولي في ريف دير الزور الشمالي، مما أدى لاشتعال النيران في البئر.

بينما ذكر التلفزيون السوري أن قوات العشائر سيطرت بشكل كامل على بلدة ذيبان بريف ديرالزور الشرقي بعد طرد "قسد" منها.

قوات التحالف الدولي المتمركزة في حقل العمر تقصف بلدة ذيبان بعد سيطرة العشائر العربية عليها. pic.twitter.com/4RgGVN28Y7 — ترانسبورتر | اخبار الحرب‏🚨 (@H20J40) September 1, 2023

ووسع مقاتلو العشائر العربية مناطق سيطرتهم بالمحافظة اليوم أمس الخميس بعد سيطرتهم على بلدات وقرى جديدة بعد اشتباكات عنيفة، وكانت "قسد" قد أرسلت تعزيزات إلى دير الزور مساء أمس لمواجهة مقاتلي العشائر العربية.

وذكرت القيادة الوسطى للجيش الأمريكي "سنتكوم" في بيان أن "القيادة المركزية تواصل مراقبة الأحداث عن كثب في شمال شرق سوريا، وتؤكد على التعاون مع قوات سوريا الديمقراطية لضمان هزيمة دائمة لداعش".

ويضمّ مجلس دير الزور العسكري، التابع لقوات سوريا الديموقراطية، مقاتلين محليّين ويتولّى أمن المناطق في دير الزور التي سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية بعد دحر تنظيم "داعش" من المحافظة.

تتألف "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة من فصائل كردية وعربية على رأسها وحدات حماية الشعب الكردية، وتتمركز على الضفة الشرقية لنهر الفرات الذي يقسم محافظة دير الزور.

وتتولى الإدارة الذاتية الكردية و"قسد" التي تشكل جناحها العسكري إدارة مناطق سيطرتها، خصوصا ذات الغالبية العربية عبر مجالس محلية مدنية وعسكرية، في محاولة للتخفيف من الحساسية العربية-الكردية.

المصدر: RT + وكالات