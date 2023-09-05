السيسي يدعو لتنظيم هجرة المصريين إلى بعض الدول

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنه يمكن تنظيم هجرة مشروعة إلى بعض الدول التي تعاني من نقص في المواليد.

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وأضاف خلال كلمته في الجلسة الحوارية ضمن فعاليات المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية: "دولة صربيا لما الوزيرة اتكلمت عن موضوع المشكلة "نقص المواليد".. قد تكون فرصة كبيرة.. تنظيم الهجرة المشروعة.. الهجرة المشروعة حل مش هنودي الناس تقعد في صربيا وتاخدها.. طاقة عمل موجودة تحقق عوائد للاقتصاد في الدول دي.. توفير موارد مالية.. النظام الصحي فرصة كبيرة.. يا جماعة تصوروا حالة الهجرة الشرعية.. لمواجهة نقص العمالة في أي دولة.. يتم التنسيق والتفاهم وتقديم هذه العمالة بشكل أو أخر لمدة محددة".

وتابع السيسي أن الدولة المصرية طورت بنية أساسية لمجابهة النمو السكاني، وقال: اشتغلنا في كل المجالات لو اتكلمنا على أي قطاع.. التعليم والصحة والزراعة والمياه والكهرباء.. أى قطاع من القطاعات.. بذلنا جهدا ضخما لا يتناسب أبدا من قدرتنا.. أكثر من قدراتنا.. محاولة مننا للتطوير والبناء.. بنتكلم عن شق آخر بعيدا عن منظور النمو السكانى.. كان السؤال نعمل إيه؟.. طب إزاى نعمل إيه؟.. واشتغلنا واتحركنا عليه في كل المجالات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية