باحث مصري يتحدث عن مفاجأة قاتلة من روسيا لأوكرانيا وأوروبا

تحدث الباحث المصري في شؤون الطيران العسكري، مينا عادل، عن إعلان وكالة "تاس" الروسية استخدام القاذفات من طراز "سو- 34" صاروخ كينجال خلال هجوم جوي لأول مرة.

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وأوضح عادل في تصريحات لـRT أن تزويد القاذفات التكتيكية من طراز "سو-34 " بصاروخ كينجال من المتوقع أن يكون جزءا ملحقا بالنسخة المطورة "إم"، التي هي بمثابة رأس حربة لسلاح الجو الروسي فى أسطوله المستقبلي كما هي مناورة تكتيكية من القيادة الروسية للتغلب على رصد وتعقب أسطول الناتو الاستطلاعي لطائرات ميغ- 31كا".

وأشار الباحث المصري إلى أن إضافة صاروخ كينجال في أكتر من نوع من أنواع الطائرات وبالأخص القاذفات "سو-34"، ستجعل من الصعب توقع ثبات اتجاه ضربات هذا الصاروخ الذي دائما هو مصدر إزعاج كبير جدا للدفاعات الأوكرانية والأوروبية، بجانب الأنواع الأخرى من طراز "كا إتش 22" و "كا اتش - 31".

ونوه بأن "كينجال" أي "الخنجر" هو صاروخ باليستي يطلق جوا ومعدل من صاروخ "إسكندر" الباليستي ويمتلك القدرة على المناورة بجانب الشراك الخداعية، مما يصعّب عملية اعتراضه من قبل الدفاعات الجوية، ويتسارع منذ لحظة الإطلاق لـ5 ماخ ومن ثم يصل إلى 10 ماخ، بشحنة متفجرة وزنها 480 كغم تقليدية ونووية.

وصاروخ "كينجال" هو الأحدث في ترسانة الصواريخ الباليستية الفرط صوتية الروسية، وتم تحديث مقاتلتي "سو-34" و"ميغ-31كا"، وقاذفة "تو-22إم3" الإستراتيجية لتزويدها بهذا النوع من الصواريخ.

وتفوق سرعة صاروخ "كينجال" سرعة الصوت بعشرة أضعاف، ويبلغ مداه أكثر من ألفي كيلومتر، وهو قادر على المناورة والإفلات من أي دفاعات جوية، كما يمكن تزويده برؤوس حربية تقليدية ونووية بوزن نصف طن لتدمير أهداف برية وبحرية.

المصدر: RT