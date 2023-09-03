المدينة المنورة تشهد أمطارا غزيرة وتساقط البرد فوق الأكحل (فيديو)

شهدت مناطق المدينة المنورة تساقطات غزيرة للأمطار مصحوبة بحبات البرد، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر غزارة الأمطار مع حبات البرد فوق الأكحل جنوبي المدينة.

وقبل أيام فقط، كشف المركز الوطني للأرصاد السعودية أن محافظات ومدن المملكة العربية السعودية تسجل ارتفاعات في درجات الحرارة، وتراوحت أعلاها بين 42 - 45 درجة مئوية.

وأشار المركز الوطني إلى تسجيل حرارة بلغت 45 درجة مئوية في وادي الدواسر، فيما تم تسجيل 44 درجة مئوية في الدمام والأحساء وشرورة، و43 درجة مئوية في المدينة المنورة ومنى، و42 درجة مئوية في القيصومة وجدة والعلا.

كما بيّن أن فصل الخريف يبدأ أرصاديا يوم الجمعة (الفائت)، مضيفا: "ونترقب أمطارا أعلى من المعدل على معظم مناطق المملكة".

أما عن توقعات الطقس في فصل الخريف، فقد كشف المركز الوطني للأرصاد أن التوقعات تشير إلى فرصة هطول أمطار أعلى من المعدل بنسبة 50 بالمئة إلى 60 بالمئة على مناطق الشرقية، والحدود الشمالية، والقصيم، وحائل، والجوف، وتبوك، والمدينة المنورة، وأجزاء من منطقتي الرياض ومكة المكرمة.

المصدر: RT