السعودية.. وادي الدواسر يسجل أعلى حرارة في المملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد السعودية أن محافظة وادي الدواسر شهدت اليوم الخميس تسجيل أعلى درجة حرارة بين مدن ومحافظات المملكة، حيث راوحت أعلى درجات الحرارة بين 42 - 45 درجة مئوية.

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وأوضح المركز الوطني للأرصاد أنه تم تسجيل حرارة بلغت 45 درجة مئوية في وادي الدواسر، فيما تم تسجيل 44 درجة مئوية في الدمام والأحساء وشرورة، و43 درجة مئوية في المدينة المنورة ومنى، و42 درجة مئوية في القيصومة وجدة والعلا.

كما أشار المركز إلى أن فصل الخريف يبدأ أرصاديا يوم غد الجمعة، مضيفا: "ونترقب أمطارا أعلى من المعدل على معظم مناطق المملكة".

وعن توقعات الطقس في فصل الخريف، بين المركز الوطني للأرصاد أن التوقعات تشير إلى فرصة هطول أمطار أعلى من المعدل بنسبة 50% إلى 60% على مناطق الشرقية، والحدود الشمالية، والقصيم، وحائل، والجوف، وتبوك، والمدينة المنورة، وأجزاء من منطقتي الرياض ومكة المكرمة.

المصدر: "عكاظ"