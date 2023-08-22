عاصفة شديدة تضرب مكة المكرمة.. رياح تقتلع اللوحات الإعلانية وسيول تغمر الشوارع (فيديوهات)

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو "مخيفة" توثق هبوب رياح ممطرة وعاصفة شديدة على منطقة مكة المكرمة.

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ونشر حساب "طقس" الموثق في منصة "إكس"، المختص بال‏‏‏متابعة اليومية لأخبار الأمطار في السعودية والخليج، مقاطع فيديو للعاصفة في مكة، حيث أظهر مقطع فيديو إصابة المواطنين والمعتمرين بحالة من الهلع، جراء العاصفة الممطرة الشديدة التي اقتلعت الأشياء من أماكنها، إذ تطايرت في الهواء بشكل عجيب، كما يمكن سماع أصوات صياح وصراخ.

📍 شاهد

شدة عصف الرياح في سحابة #مكة_المكرمة القوية

الثلاثاء ٦ صفر ١٤٤٥هـ

22 أغسطس 2023 م

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. pic.twitter.com/uvpW8L0MnE — طقس (@tqqs) August 22, 2023

وأبانت مقاطع الفيديو الرياح وهي تقتلع اللوحات الإعلانية في شوارع مكة المكرمة، والسيول تداهم أحياء المدينة.

📍 شاهد

الرياح الهابطة تقتلع اللوحات الإعلانية في شوارع #مكة_المكرمة

الثلاثاء ٦ صفر ١٤٤٥هـ

22 أغسطس 2023 م

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. pic.twitter.com/2VcEc73kyj — طقس (@tqqs) August 22, 2023

📍 فيديو

السيول تداهم أحياء #مكة_المكرمة

الثلاثاء ٦ صفر ١٤٤٥هـ

22 أغسطس 2023 م

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. pic.twitter.com/S91PL13glQ — طقس (@tqqs) August 22, 2023

📍 فيديو

الشوارع تحولت لأودية في #مكة_المكرمة

الثلاثاء ٦ صفر ١٤٤٥هـ

22 أغسطس 2023 م

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. pic.twitter.com/Pj7UWxBfVD — طقس (@tqqs) August 22, 2023

ووثق فيديو شدة عصف الرياح في سحابة مكة، فيما أظهر مقطع آخر عصفا رعديا قويا وغزيرا في مشعر عرفات.

📍 شاهد

شدة عصف الرياح في سحابة #مكة#الحرم_المكي

" لا إله إلا الله "

الثلاثاء ٦ صفر ١٤٤٥هـ

22 أغسطس 2023 م

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. pic.twitter.com/vUqsJ7ebml — طقس (@tqqs) August 22, 2023

📍 فيديو

عصف رعدي قوي وغزير

في مشعر عرفات #مكة_المكرمة

الثلاثاء ٦ صفر ١٤٤٥هـ

22 أغسطس 2023 م

من | فيصل الكبكبي

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. pic.twitter.com/xVmG3Qam8g — طقس (@tqqs) August 22, 2023

كما تم توثيق لقطات جميلة للبرق على برج الساعة.

📍 التقاطة جميلة لـ

البرق⚡ على برج الساعة#مكة_المكرمة

الثلاثاء ٦ صفر ١٤٤٥هـ

22 أغسطس 2023 م

رصد | سمير الزهراني

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. pic.twitter.com/ZOAN4q3LAr — طقس (@tqqs) August 22, 2023

المصدر: RT