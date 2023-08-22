 
مباشر

عاصفة شديدة تضرب مكة المكرمة.. رياح تقتلع اللوحات الإعلانية وسيول تغمر الشوارع (فيديوهات)

أخبار العالم العربي

عاصفة شديدة تضرب مكة المكرمة.. رياح تقتلع اللوحات الإعلانية وسيول تغمر الشوارع (فيديوهات)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vwqe

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو "مخيفة" توثق هبوب رياح ممطرة وعاصفة شديدة على منطقة مكة المكرمة.

إقرأ المزيد
"حجبت الشمس وكأنها تبتلع الأرض"..عاصفة ترابية تضرب مدينة جدة السعودية (فيديوهات)

ونشر حساب "طقس" الموثق في منصة "إكس"، المختص بال‏‏‏متابعة اليومية لأخبار الأمطار في السعودية والخليج، مقاطع فيديو للعاصفة في مكة، حيث أظهر مقطع فيديو إصابة المواطنين والمعتمرين بحالة من الهلع، جراء العاصفة الممطرة الشديدة التي اقتلعت الأشياء من أماكنها، إذ تطايرت في الهواء بشكل عجيب، كما يمكن سماع أصوات صياح وصراخ.

وأبانت مقاطع الفيديو الرياح وهي تقتلع اللوحات الإعلانية في شوارع مكة المكرمة، والسيول تداهم أحياء المدينة.

ووثق فيديو شدة عصف الرياح في سحابة مكة، فيما أظهر مقطع آخر عصفا رعديا قويا وغزيرا في مشعر عرفات.

كما تم توثيق لقطات جميلة للبرق على برج الساعة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا