عاصفة شديدة تضرب مكة المكرمة.. رياح تقتلع اللوحات الإعلانية وسيول تغمر الشوارع (فيديوهات)
انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو "مخيفة" توثق هبوب رياح ممطرة وعاصفة شديدة على منطقة مكة المكرمة.
ونشر حساب "طقس" الموثق في منصة "إكس"، المختص بالمتابعة اليومية لأخبار الأمطار في السعودية والخليج، مقاطع فيديو للعاصفة في مكة، حيث أظهر مقطع فيديو إصابة المواطنين والمعتمرين بحالة من الهلع، جراء العاصفة الممطرة الشديدة التي اقتلعت الأشياء من أماكنها، إذ تطايرت في الهواء بشكل عجيب، كما يمكن سماع أصوات صياح وصراخ.
📍 شاهد— طقس (@tqqs) August 22, 2023
شدة عصف الرياح في سحابة #مكة_المكرمة القوية
الثلاثاء ٦ صفر ١٤٤٥هـ
22 أغسطس 2023 م
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وأبانت مقاطع الفيديو الرياح وهي تقتلع اللوحات الإعلانية في شوارع مكة المكرمة، والسيول تداهم أحياء المدينة.
📍 شاهد— طقس (@tqqs) August 22, 2023
الرياح الهابطة تقتلع اللوحات الإعلانية في شوارع #مكة_المكرمة
الثلاثاء ٦ صفر ١٤٤٥هـ
22 أغسطس 2023 م
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. pic.twitter.com/2VcEc73kyj
📍 فيديو— طقس (@tqqs) August 22, 2023
السيول تداهم أحياء #مكة_المكرمة
الثلاثاء ٦ صفر ١٤٤٥هـ
22 أغسطس 2023 م
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. pic.twitter.com/S91PL13glQ
📍 فيديو— طقس (@tqqs) August 22, 2023
الشوارع تحولت لأودية في #مكة_المكرمة
الثلاثاء ٦ صفر ١٤٤٥هـ
22 أغسطس 2023 م
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. pic.twitter.com/Pj7UWxBfVD
ووثق فيديو شدة عصف الرياح في سحابة مكة، فيما أظهر مقطع آخر عصفا رعديا قويا وغزيرا في مشعر عرفات.
📍 شاهد— طقس (@tqqs) August 22, 2023
شدة عصف الرياح في سحابة #مكة#الحرم_المكي
" لا إله إلا الله "
الثلاثاء ٦ صفر ١٤٤٥هـ
22 أغسطس 2023 م
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📍 فيديو— طقس (@tqqs) August 22, 2023
عصف رعدي قوي وغزير
في مشعر عرفات #مكة_المكرمة
الثلاثاء ٦ صفر ١٤٤٥هـ
22 أغسطس 2023 م
من | فيصل الكبكبي
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كما تم توثيق لقطات جميلة للبرق على برج الساعة.
📍 التقاطة جميلة لـ— طقس (@tqqs) August 22, 2023
البرق⚡ على برج الساعة#مكة_المكرمة
الثلاثاء ٦ صفر ١٤٤٥هـ
22 أغسطس 2023 م
رصد | سمير الزهراني
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المصدر: RT