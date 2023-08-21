"حجبت الشمس وكأنها تبتلع الأرض"..عاصفة ترابية تضرب مدينة جدة السعودية (فيديوهات)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق هبوب عاصفة ترابية على جدة، في مشهد امتلأت فيه السماء بالأتربة والغبار الكثيف.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث امتلأت السماء بالأتربة والغبار الكثيف، مما تسبب في خفض الرؤية على الطريق العام وحجب نور الشمس.

وكان المركز الوطني للأرصاد في السعودية قد توقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، في بعض مناطق المملكة.

#شاهد عاصفة رملية عسفان شمال #مكة

الإثنين ٥ صفر ١٤٤٥هـ pic.twitter.com/VLhZYnQWuZ — علي حسن الحربي ( سناب عسفان شمال جدة) (@ali_1404h) August 21, 2023

عاصفة #جده الغبارية عصر اليوم الاثنين ٥ صفر ١٤٤٥ #جده_الانpic.twitter.com/zhDtqnG2uY — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) August 21, 2023

المصدر: RT