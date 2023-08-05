السعودية.. إطلاق "الإنذار الأصفر" في المنطقة الشرقية وتوقعات بوصول الحرارة إلى 50 درجة

أعلن المركز الوطني للأرصاد في السعودية أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع الحرارة لما بين 46 و50 درجة مئوية، ابتداء من يوم غد الأحد إلى نهاية الأسبوع.

وأشار المركز إلى أن المنطقة الشرقية ستشهد درجات حرارة ما بين 48 و50 درجة مئوية، فيما ستشهد الأجزاء الشرقية والجنوبية من منطقة الرياض درجات حرارة تتراوح بين 46 و48 درجة مئوية.

وأطلق المركز، اليوم السبت، "الإنذار الأصفر" على المنطقة الشرقية في محافظات الجبيل والخبر والدمام والقطيف وبقيق ورأس تنورة، حيث يتوقع أن تتعرض هذه المناطق لموجة حارة يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة إلى 47 و48 درجة مئوية، وذلك ابتداء من الساعة 11 صباح اليوم حتى الخامسة عصرا.

وفي تقريره عن حالة الجو اليوم، توقع المركز استمرار الطقس الحار على أجزاء من شرق المملكة، فيما سيستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، خصوصًا على الأجزاء الساحلية منها.

المصدر: "عكاظ"