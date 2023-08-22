السعودية.. الأمطار تزين الحرم المكي وتثير تفاعلا كبيرا بمواقع التواصل (فيديوهات)

أثارت مشاهد هطول الأمطار على الحرم المكي في السعودية تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت قناة الإخبارية السعودية، وعدد من الصفحات الإخبارية، مقاطع فيديو عبر منصة "إكس"، توثق هطول الأمطار على مكة المكرمة وعلى الحرم المكي، حيث ظهر عدد من الحجاج وهم يؤدون مناسك العمرة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه المشاهد، حيث علق أحدهم قائلا: "ماشاء الله تبارك الله..ربنا اكتب لنا عمرة قريبة لي ولكل تتوق له نفسه لزيارة بيت الله الحرام"، وأضاف آخر: "ماشاء الله تبارك الله..اللهم اجعلها أمطار خير وبركة.. هنيئا لضيوف بيت الله الحرام".

ماشاء الله تبارك الله

ربنا اكتب لنا عمرة قريبة لي ولكل تتوق له نفسه لزيارة بيت الله الحرام — Mohammed (@Mohammed_rma555) August 22, 2023

ماشاء الله تبارك الله اللهم اجعلها امطار خير وبركة.. هنيئاً لضيوف بيت الله الحرام . — Ieishعايش (@Etihadi2) August 22, 2023

المصدر: "الإخبارية" + RT