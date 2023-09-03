وزير الخارجية الإسرائيلي يتوجه إلى البحرين في أول زيارة بعد التطبيع

يتوجه وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين اليوم الأحد إلى البحرين في زيارة هي الأولى من نوعها إلى دولة موقّعة على اتفاقيات إبراهيم.

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ومن المنتظر أن يجتمع كوهين مع نظيره البحريني ومسؤولين حكوميين آخرين.

كما سيفتتح المقر الدائم للسفارة الإسرائيلية في المنامة، ويوقع عددا من مذكرات التفاهم بين إسرائيل والبحرين.

ويرأس الوزير الإسرائيلي وفدا سياسيا وتجاريا سيبحث سبل تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين.

وفي يوليو الماضي، أخطرت البحرين الجانب الإسرائيلي بإرجاء استقبال كوهين، دون الإعلان عن سبب ذلك.

ورجحت جهات إسرائيلية أن سبب التأجيل، اقتحام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى، والاستنكار الكبير الذي أعقب ذلك في العالم العربي.

المصدر: RT