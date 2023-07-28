صحيفة: البحرين تؤجل زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي بسبب اقتحام بن غفير للأقصى

أبلغت البحرين، الجانب الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بإرجاء زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إلى المملكة الأسبوع المقبل، بحسب ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وذكرت الصحيفة أن كوهين كان سيزور البحرين الثلاثاء المقبل، مبينة أن الجانب البحريني علل إرجاء الزيارة بـ"عدم وجود الملك حمد بن عيسى آل خليفة في البلاد الأسبوع المقبل، وبالتالي لن يكون بإمكانه لقاء الوزير"، فيما لم يصدر بيان رسمي بحريني في هذا السياق حتى الآن.

وأوضحت أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن اقتحام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى، أمس الخميس، وموجة الاستنكار التي تبعت ذلك في العالم العربي، وراء تأجيل الزيارة حتى شهر سبتمبر.

وفيما دانت الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وقطر والأردن ودول أخرى الاقتحام، لفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن "البحرين نفسها، وبشكل استثنائي، لم تتطرق إلى اقتحام بن غفير، على ما يبدو لشعورها بالإحراج قبل زيارة كوهين المرتقبة، الذي كان من المفترض أن يصل إلى المملكة يوم الثلاثاء المقبل في زيارة تستمر يومين".

المصدر: "يديعوت أحرونوت"