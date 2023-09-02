نصر الله يعقد اجتماعا هاما مع قادة حماس والجهاد الإسلامي في بيروت

التقى الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله في بيروت، الأمين العام لحركة ‏الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، ونائب رئيس المكتب السياسي ‏لحركة "حماس" صالح العاروري.

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واستعرض نصر الله والنخالة والعاروري، آخر المستجدات ‏والتطورات السياسية خاصة المتعلقة بفلسطين.

وجرى تقييم مشترك للوضع في الضفة ‏الغربية وتصاعد حركة المقاومة فيها.

وشددوا على الموقف الثابت لكل قوى محور المقاومة في مواجهة السلطات الإسرائيلية، مؤكدين على أهمية التنسيق والتواصل اليومي والدائم بين حركات ‏المقاومة في فلسطين ولبنان.

كما شددوا على أهمية التنسيق ومتابعة كل المستجدات السياسية والأمنية ‏والعسكرية واتخاذ القرار المناسب.

المصدر: RT