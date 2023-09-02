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نصر الله يعقد اجتماعا هاما مع قادة حماس والجهاد الإسلامي في بيروت

أخبار العالم العربي

نصر الله يعقد اجتماعا هاما مع قادة حماس والجهاد الإسلامي في بيروت
الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الأمين العام لحركة ‏الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، نائب رئيس المكتب السياسي ‏لحركة حماس صالح العاروري
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التقى الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله في بيروت، الأمين العام لحركة ‏الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، ونائب رئيس المكتب السياسي ‏لحركة "حماس" صالح العاروري.

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واستعرض نصر الله والنخالة والعاروري، آخر المستجدات ‏والتطورات السياسية خاصة المتعلقة بفلسطين.

وجرى تقييم مشترك للوضع في الضفة ‏الغربية وتصاعد حركة المقاومة فيها.

وشددوا على الموقف الثابت لكل قوى محور المقاومة في مواجهة السلطات الإسرائيلية، مؤكدين على أهمية التنسيق والتواصل اليومي والدائم بين حركات ‏المقاومة في فلسطين ولبنان.

كما شددوا على أهمية التنسيق ومتابعة كل المستجدات السياسية والأمنية ‏والعسكرية واتخاذ القرار المناسب.

المصدر: RT

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