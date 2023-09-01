اللجنة العليا للحركة الأسيرة بفلسطين: قرارات بن غفير بشأن الأسرى لعب بالنار ولن نرفع الراية البيضاء

حذرت الحركة الوطنية الأسيرة الفلسطينية من أن قرارات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بشأن تحديد زيارات الأسرى لعب بالنار.

وأكدت اللجنة أنها ستثبت "للقاصي والداني أنه ليس في هذا الشعب من سيرفع راية بيضاء"، مشيرة إلى أن "ما تم اتخاذه من قرارات من قبل المدعو بن غفير بحق الأسرى وعائلاتهم وحقوقهم إنما هو لعب بالنار".

في غضون ذلك، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، تعليق الجيش الإسرائيلي و"الشاباك" على قرار بن غفير.

وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي أن "الجيش الإسرائيلي والشاباك قالوا إن هذه خطوة لم تتم استشارتنا بها".

من جانبه نفى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قرار تقليص زيارات الأسرى، من قبل عائلاتهم، في السجون الإسرائيلية مشيرا إلى أنه لم يصادق على أي قرار يقضي بتقليص عدد الزيارات للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ووصف مكتب نتنياهو القرار الذي صدر عن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بأنه "خبر كاذب".

المصدر: RT