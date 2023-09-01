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ليبيا.. انتشار أمني واسع لمنع التظاهر والداخلية تعلق (صور)

أخبار العالم العربي

ليبيا.. انتشار أمني واسع لمنع التظاهر والداخلية تعلق (صور)
RT
انتشار أمني في طرابلس لمنع التظاهر
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شهدت العاصمة الليبية طرابلس انتشارا أمنيا كثيفا داخلها وخارجها تنفيذا لخطة أمنية معدة من مديرية الأمن للحفاظ على الاستقرار وتأمين كافة الممتلكات بحسب بيان داخلية "الوحدة الوطنية".

ونشرت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، صورا لتحشيد كبير لقوات الأمن وسط ميدان الشهداء بطرابلس.

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ليبيا.. انتشار أمني واسع لمنع التظاهر والداخلية تعلق (صور)
RT
انتشار أمني في طرابلس لمنع التظاهر

وأشار البيان إلى أن ذلك "يتزامن مع دعوات لخروج تظاهرات رافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني والتي شهدتها العاصمة خلال الأيام الماضية، وأخرى داعمة لنظام معمر القذافي بمناسبة ذكرى الأول من سبتمبر".

ليبيا.. انتشار أمني واسع لمنع التظاهر والداخلية تعلق (صور)
RT
انتشار أمني في طرابلس لمنع التظاهر

وفي هذا السياق، اتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في أول تعليق له على الواقعة، جهات لم يسمها بمحاولة استغلال خروج المتظاهرين في احتجاجات لتصفية الخصومات السياسية.

ليبيا.. انتشار أمني واسع لمنع التظاهر والداخلية تعلق (صور)
RT
انتشار أمني في طرابلس لمنع التظاهر

كما يأتي ذلك في أعقاب، تأكيد وزير الداخلية المكلف بالحكومة عماد الطرابلسي، خلال الاجتماع الوزاري الدوري، أمس الخميس، "أن التظاهر لأجل إسقاط حكومة الوحدة وحرق المؤسسات العامة والخاصة أمر مرفوض".

ليبيا.. انتشار أمني واسع لمنع التظاهر والداخلية تعلق (صور)
RT
انتشار أمني في طرابلس لمنع التظاهر

من جهتها، اعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، اليوم الجمعة، أن منع حق ممارسة الحق في إقامة مظاهرات سلمية هو تقييد وقمع لحرية الرأي والتعبير.

المصدر: RT

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