هبوط أول طائرة قادمة من عُمان إلى العراق بعد انقطاع 20 عاما

أعلنت وزارة النقل العراقية عن هبوط أول طائرة قادمة من سلطنة عمان في مطار بغداد الدولي، بعد انقطاع دام أكثر من 20 عاما.

وذكرت الوزارة في بيان لها أمس الخميس، أن الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية في العراق، أعلنت عودة هبوط وإقلاع طائرات قادمة من سلطنة عُمان".

وقالت: "وصلت طائرة من نوع إيرباص من مطار مسقط الدولي، إلى مطار بغداد الدولي، صباح اليوم، وعلى متنها مسافرين بعد انقطاع دام أكثر من 20 عاما".

من جهته، أكد مدير عام الشركة عباس صبار البيضاني على أن: "الرحلات ستكون دائمة ويومية أثناء الزيارة الأربعينية، وبعد ذلك ستكون رحلاتها 3 أيام في الأسبوع وضمن جدول رحلات الطائرات".

والزيارة الأربعينية، هي اليوم العشرين من شهر صفر وفق التقويم الهجري من كل عام، والذي يوافق مرور 40 يوما على مقتل الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب في معركة كربلاء عام 680 ميلادية (61 للهجرة).

وكانت الرحلات الجوية بين البلدين قد توقفت في أعقاب الحرب في العراق، ولم تنجح الجهود منذ ذلك الحين لاستئناف حركة الطيران المدني.

المصدر: RT