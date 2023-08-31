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الدفاع السورية تعلن تدمير مواقع تابعة للمسلحين في ريفي حماة وإدلب (فيديو)

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الدفاع السورية تعلن تدمير مواقع تابعة للمسلحين في ريفي حماة وإدلب (فيديو)
AFP
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أعلن الجيش السوري أنه، بالتعاون مع الطيران الحربي الروسي، يوم الخميس، استهدف مقرات التنظيمات االمسلحة في ريفي حماة وإدلب، بضربات جوية وصاروخية، أسفرت عن تدميرها.

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وأفادت وزارة الدفاع السورية في بيان رسمي، بأن هذه الضربة الصاروخية جاءت ردا "على الاعتداءات التي نفذتها التنظيمات الإرهابية خلال الأيام الماضية على مواقع تابعة للجيش السوري في ريفي حماة وإدلب".

وأضافت الوزارة أنه "عقب عمليات رصد ومتابعة دقيقة لتحركات التنظيمات الإرهابية في المنطقة المذكورة نفذت القوات السورية بالشراكة مع الطيران الحربي الروسي ضربات جوية وصاروخية على مقرات التنظيمات الإرهابية وتمكنت من تدميرها بما فيها من أسلحة وعتاد وذخيرة، بينها راجمة صواريخ، إضافة إلى مقتل وإصابة عشرات الإرهابيين".

 

المصدر: سانا

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