الأمم المتحدة تطالب الجيش اللبناني وحزب الله "بعدم عرقلة" دوريات حفظ السلام المعلنة وغير المعلنة

صادق مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، على قرار يدعو الجيش اللبناني وحزب الله لوقف "وضع العراقيل" أمام قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "يونيفيل"، خلال تنفيذها لمهامها.

إقرأ المزيد

كما ينص القرار على "ضمان حرية عمل قوات حفظ السلام، بما يسمح لها تنفيذ دوريات معلنة وغير معلنة دون تقديم إشعار مسبق للجيش اللبناني".

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس" ضغط عدد من المسؤولين اللبنانيين لإلغاء أحد بنود القرار، والذي عرض على المجلس للمرة الأولى العام الماضي، والذي يتيح لقوات الـ "يونيفيل" عدم تقديم إشعار للجيش للبناني بدورياتها.

ومن جانبه، قال أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، يوم الاثنين الماضي، إن هذا البند يشكل انتهاكا للسيادة اللبنانية، وإن الولايات المتحدة تريد أن تلعب دور الجاسوس لإسرائيل من خلال قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

إقرأ المزيد

لكن المجلس تجاهل الطلب وصوت بأغلبية 13 صوتا، في حين امتنعت روسيا والصين عن التصويت، ما يعزز نص العام الماضي ويؤكد من جديد أنه بموجب الاتفاق بين الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية، لن تحتاج اليونيفيل "إلى تصريح أو إذن مسبق للقيام بالمهام المنوطة بها".

وفي أعقاب ذلك، شدد نصر الله على أن سكان جنوب لبنان "لن يسمحوا بتنفيذ القرار، رغم تحذيره بعدم استخدام السلاح ضد قوات اليونيفيل".

المصدر: أب