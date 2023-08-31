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إصابة أكثر من 15 شخصا بتسمم غذائي جنوب الجزائر

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إصابة أكثر من 15 شخصا بتسمم غذائي جنوب الجزائر
Legion-Media
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أفادت صحيفة "النهار" الجزائرية يوم الخميس، بأن أكثر من 15 شخصا أصيبوا بتسمم غدائي بعد تناولهم وجبات "البيتزا" والأكل السريع بأحد محلات ولاية الجلفة جنوب البلاد.

وأوضحت الصحيفة أن "الضحايا تم نقلهم إلى مستشفى مدينة عين وسارة، بعد ظهور أعراض التسمم عليهم. أين تم تحويلهم لمصلحة الإستعجالات الطبية لخضوعهم تحت الرعاية الصحية بمستشفى المدينة".

وحسب ما أفاد به أحد المصابين فإن "السبب يرجع الى خلطة المايونيز التي من المحتمل تم استخدامها في الوجبات".

فيما ذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر، أنه "سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد صاحب المحل من طرف مصلحة الصحة للبلدية ومصالح الوقاية بالصحة الجوارية العمومية بمدينة عين وسارة".

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المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية

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