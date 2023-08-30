كلمة الجبير عن الأمن المعاصر تتصدر "تويتر"

شارك معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، أمس، كمتحدث في جلسة حوار بشأن الأمن العالمي، وذلك على هامش الدورة الثامنة عشر لمؤتمر منتدى بليد الاستراتيجي الدولي 2023م، في مدينة بليد بجمهورية سلوفينيا. #واس#خبر_الرياضpic.twitter.com/nON3I1lxbH