 
مباشر

كلمة الجبير عن الأمن المعاصر تتصدر "تويتر"

أخبار العالم العربي

كلمة الجبير عن الأمن المعاصر تتصدر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vy8w

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية في جلسة حوار بشأن الأمن العالمي على هامش الدورة 18 لمؤتمر منتدى "بليد" الاستراتيجي الدولي 2023.

وتحدث الجبير خلال مشاركته عن أبرز تحديات الأمن العالمي والعوامل المؤدية لحدوثها وأهمية التعاون والحوار وتوحيد الجهود الدولية لتحقيق المزيد من التفاهم والاستقرار وتعزيز السلام والتنمية في العالم.

إقرأ المزيد
السعودية تنضم إلى اتفاقية أممية هامة تعزز التجارة الدولية
السعودية تنضم إلى اتفاقية أممية هامة تعزز التجارة الدولية

وأشاد النشطاء بكلمته خلال الجلسة، التي "امتازت بالإبداع وعكست صورة مشرقة للمملكة".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا