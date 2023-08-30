كلمة الجبير عن الأمن المعاصر تتصدر "تويتر"
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية في جلسة حوار بشأن الأمن العالمي على هامش الدورة 18 لمؤتمر منتدى "بليد" الاستراتيجي الدولي 2023.
وتحدث الجبير خلال مشاركته عن أبرز تحديات الأمن العالمي والعوامل المؤدية لحدوثها وأهمية التعاون والحوار وتوحيد الجهود الدولية لتحقيق المزيد من التفاهم والاستقرار وتعزيز السلام والتنمية في العالم.
وأشاد النشطاء بكلمته خلال الجلسة، التي "امتازت بالإبداع وعكست صورة مشرقة للمملكة".
شارك معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، أمس، كمتحدث في جلسة حوار بشأن الأمن العالمي، وذلك على هامش الدورة الثامنة عشر لمؤتمر منتدى بليد الاستراتيجي الدولي 2023م، في مدينة بليد بجمهورية سلوفينيا. #واس#خبر_الرياضpic.twitter.com/nON3I1lxbH— خبر الريــــــاض الإلكترونية 🇸🇦 (@KNews2030_KSA) August 30, 2023
#صحيفة_العروبة_اليوم— سامي العثمان (@samialothman_) August 28, 2023
تحية وامتنان لوزارة الخارجية وعلى راسها الامير فيصل بن فرحان ومعالي عادل الجبير ومنسوبي الوزارة على الابداع والتميز والعطاء وعكس صورة مشرقة للمملكة، الامر الذي اذهل العالم ونال اعجابه بما حققته الدبلوماسية السعودية، جهود تذكر فتشكر #يابلادي_واصلي 🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/qSrm2jB0Y0
خير من يمثل الشعب السعودي والحكومه الرشيده فخرنا عادل الجبير 👍🇸🇦🕋👍✌— دالاس (@dls517147026342) August 30, 2023
جلسة لمعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية #عادل_الجبير ظهر اليوم في منتدى بليد الاستراتيجي الدولي 2023 pic.twitter.com/Cyj2uoxp80— عبدالرحمن الروقي 🇸🇦 (@Alotaibi_2030_) August 29, 2023
نبو شخص زي عادل الجبير قوي الشخصيه والتصريحات الدبلوماسيه المفحمه وسرعة البديهة لاي سؤال— Essam_Ly (@MadridEssam) August 28, 2023
المصدر: RT