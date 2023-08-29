لبنان.. إخلاء سبيل كوميدي على خلفية نكتة ألقاها قبل 5 سنوات (فيديو)

أخلي الثلاثاء سبيل كوميدي لبناني تم توقيفه على خلفية نكتة ألقاها قبل 5 سنوات، وفق ما أعلنت محاميته، وذلك بعد أيام قليلة على استجوابه بشأن عرض كوميدي آخر قدّمه.

وقالت المحامية ديالا شحادة في تصريح لوكالة فرانس برس، إن نور حجار وضع قيد التوقيف في مركز احتجاز في بيروت قبل أن يطلق سراحه مساء، موضحة أن دار الفتوى السنية كانت قد تقدّمت بشكوى ضدّه.

وأكدت المحامية أن الواقعة التي أوقف على خلفيتها وقعت قبل 5 سنوات، مشيرة إلى أنه ووفق القوانين اللبنانية انقضت مدة التقادم..

وتظهر مقاطع تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي الكوميدي وهو يلقي النكات حول أحداث يفترض أنها جرت في جنازة عائلية، ويمكن سماع تفاعل الجمهور ضحكا وتصفيقا، إلا أن ديالا شحادة المحامية أفادت بأن المشاهد مأخوذة من عرض كوميدي قدمه لكن يبدو أنها أخرجت من سياقها.

وأوقف حجّار على الرغم من إبدائه استعداده للاعتذار من كل من شعر بأنه تعرّض لإساءة، وفق المحامية التي صرحت بأن الكوميدي تلقى تهديدات بالقتل.

وأوضحت شحادة أن حجار يواجه حاليا قضيتين منفصلتين، إحداهما أمام المحكمة العسكرية.

من جهتها، أفادت صحيفة "النهار" اللبنانية بأن الممثل الكوميدي نور حجار احتجز نحو 11 ساعة لدى الشرطة العسكرية ثم أطلق سراحه مساء الاثنين من دون أن يغلق ملف استدعائه على خلفية إلقائه نكتة عن العسكريين في الجيش اللبناني.

وقالت إن حجار وخلال أحد العروض التي تقدمها مجموعة "Awkward"، ألقى نكتة عن العسكريين الذي يعملون في مجال توصيل الطلبات، مكملا نكتته بالقول إنّ العسكريين سيكونون على دراجات نارية لتوصيل الطلبات إلى الحدود.

وجاء على لسان حجار: "ملاحظين كلّ "Toters" جيش؟ كلّو جيش برو.. بتقلّو عطيني 5 بيعملّك 5 "بوش آب".. عم تتخايل تقصف إسرائيل، بس كلّ الجيش بـ"توتيرز"؟! بتلاقي 30 موتوسيكل لـ"توتيرز" على الحدود، صاروخ واحد بتطرطش الدني "هاني ماسترد".

وبحسب المحامية ديالا شحادة التي تتابع قضية حجار، فإن "التحقيق مستمر وهي تتابع المستجدات لتبيان ما إذا كانت النيابة العامة سوف تدعي على حجار أم أنها ستحفظ التحقيق".

جدير بالذكر أن عددا من الأشخاص تجمّعوا أمام قصر العدل في بيروت احتجاجا على احتجازه.

المصدر: أ ف ب + صحيفة "النهار" اللبنانية