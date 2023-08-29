ملك الأردن وولي عهده يشاركان بتشييع جثمان العين جمال الشوابكة (صور وفيديو)

شارك الملك الأردني عبدالله الثاني، وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله، في مراسم تشييع جثمان الفريق الركن المتقاعد العين جمال الشوابكة.



وحضر تشييع الجثمان الأمير هاشم بن الحسين، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، ورئيس الديوان الملكي يوسف حسن العيسوي، وعدد كبير من ضباط القوات المسلحة ومديري الأجهزة الأمنية وكبار المسؤولين ونواب وأعيان.

وتوفي الشوابكة أمس الاثنين، عن 72 عاما.

وعمل الراحل مستشارا خاصا لسمو الأمير غازي بن محمد، ومستشارا عسكريا للأزمات في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، ورئيسا لمجلس ادارة CLS الأمريكية، ومستشارا عسكريا لرئيس الجمهورية اليمنية، ونائبا لرئيس هيئة الأركان المشتركة – القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وقائدا للعمليات الخاصة المشتركة، وقائدا لوحدة الأمن والحماية الخاصة لحماية الطائرات والمطارات والسفارات الأردنية خارج المملكة، ورئيسا لأركان العمليات الخاصة، وقائدا للقوات الخاصة الملكية، وقائدا لمجموعة مكافحة الإرهاب – القوات الخاصة الملكية، وعضوا لمجلس الاعيان الثامن والعشرون، وعضوا لمجلس الاعيان التاسع والعشرون.

عمون

عمون

عمون

عمون

المصدر: عمون